Nubifragio a Taranto: auto in panne, strade chiuse al traffico e condomini allagati

TARANTO- Ancora una volta la città allagata e in alcune zone impraticabili con gravi disagi per automobilisti e cittadini. La pioggia incessante e il violento nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo ionico hanno creato enormi allagamenti. Diverse le situazioni che meritano segnalazione: in Via Ancona all’intersezione con Corso Italia auto in panne con automobilisti bloccati, ma anche allagamenti nei condomini.

Ecco il video di Via Ancona / Corso Italia

fb957f02-c838-402c-a85c-c942f05a9c4f

In via Ancona impraticabile anche il sottopasso, sulla corsia in direzione stadio, gravi disagi in Via Magnaghi, Via Millo e nella borgata di Lama.

Qui il video del sottopasso di via Ancona chiuso al traffico

Duro lavoro per gli agenti della Polizia Locale, costretti ad operare sotto un vero e proprio diluvio su più fronti

94ae6883-b29e-4828-acd7-365245be2ecf

Acqua alta come sempre anche in Viale Jonio sulla corsia in entrata a Taranto, dove si è creata una lunghissima coda di veicoli e il traffico è andato letteralmente in tilt.

Lunga coda in Viale Ionio, automobilisti intrappolati



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author