Novoli, ufficiali gli arrivi di Mancarella e Sorino

Il Novoli Calcio apre ufficialmente il mercato estivo con due innesti di qualità in vista della stagione 2025/2026 nel Girone Unico dell’Eccellenza Pugliese. I primi volti nuovi della rosa a disposizione di mister Claudio Luperto sono Giammarco Mancarella e Andrea Sorino, due profili accomunati da esperienze importanti e dalla formazione nelle giovanili dell’U.S. Lecce.

Giammarco Mancarella, centrocampista classe 2002, è un innesto di spessore che rappresenta un vero colpo per il club rossoblù. Dotato di ottima tecnica, visione di gioco e una naturale propensione al gol, ha indossato in carriera le maglie di Nardò, Audace Cerignola, Brindisi e Barletta Calcio in Serie D, fino ad arrivare alla semifinale play-off di Eccellenza lo scorso anno con il Galatina.

“Sono felice di aver scelto una realtà come Novoli – ha dichiarato Mancarella – una piazza storica che merita impegno e ambizione. Mi metterò subito a disposizione dello staff tecnico con grande entusiasmo”.

Il secondo innesto è Andrea Sorino, esterno classe 2006, cresciuto anch’egli nel vivaio giallorosso. Dopo le esperienze a Nardò in Serie D e al Galatina in Eccellenza, arriva a Novoli per dare profondità e opzioni al reparto difensivo.

“Sono soddisfatto della mia scelta – ha dichiarato Sorino – e pronto a lavorare sin da subito. Il progetto è ambizioso e voglio dare il massimo per non far sfigurare questa maglia storica”.

Due operazioni firmate dai direttori Russo e Capone, con il pieno sostegno del presidente Francesco Murra, che aprono la campagna acquisti con grande determinazione. Il Novoli Calcio punta a costruire una squadra competitiva, mixando esperienza, gioventù e attaccamento alla maglia.

