NOVOLI – Si chiama “Sulla buona strada”, il progetto avviato a Novoli, che intensifica i servizi di sorveglianza in particolare in alcune zone più sensibili del paese e garantisce una maggiore sicurezza urbana e stradale ai cittadini grazie alla presenza di più agenti, presenti sul territorio anche per più ore.

Fino al 21 maggio 2023 il Comune potrà infatti sull’ausilio di 12 agenti in più, a tempo determinato e parziale, quattro dei quali sono entrati già in servizio.