Orrore in Salento dove un uomo nella notte ha ucciso la moglie di origine di Mesagne (Brindisi) ora è ricercato.

È successo a Novoli, in via Veglie, al culmine di un litigio, avvenuto intorno alle 3. Quando sul posto sono intervenute le forze dell’ordine il marito non era in casa. A caccia dell’uomo anche un elicottero.

Seguiranno dettagli