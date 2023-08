Novoli: lupo fa strage di galline (Video)

Blitz di un lupo in un pollaio all’interno di una masseria nelle campagne di Novoli (Lecce). L’animale ha attaccato e ucciso ben 11 galline come testimonia un video registrato dalla telecamera di video sorveglianza. In 5 minuti è andato e venuto dal pollaio 8 volte facendo fuori 9 galline e 2 galli, di cui non è rimasta praticamente traccia. Filmati che hanno fatto il giro del web, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. Ecco alcune immagini del blitz del lupo nel pollaio: https://www.itemfix.com/v?t=dllq0h&jd=1

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp