Novoli, Luperto: “Dobbiamo imparare a sbagliare meno”

Il Novoli esce dal ‘Ventura’ di Bisceglie con zero punti. Una sconfitta commentata così dal tecnico dei rossoblu Claudio Luperto: “Il Bisceglie è una squadra forte, sapevamo che commettendo qualche errore avremmo rischiato ma ho chiesto ai miei ragazzi di provare a giocare. A fine partita ho detto ai miei ragazzi che sono soddisfatto della loro partita, vedere una squadra provare a giocare è la mia soddisfazione. Dobbiamo imparare a sbagliare meno. Sono contento della squadra a mia disposizione, mi aspetto partite migliori. Non dobbiamo buttarci giù ma essere sempre propositivi. Abbiamo qualche lacuna ma dobbiamo lavorare”.

