Novoli- Il Comune di Novoli, recependo le disposizioni ministeriali, ha istituito anche nel proprio comune i Progetti di Utilità Collettiva (PUC), attraverso i quali i beneficiari di reddito di cittadinanza possono svolgere attività di pubblica utilità, a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dal Comune e in coerenza con le competenze professionali del beneficiario ed in base agli interessi e alle propensioni dello stesso.

Proprio per stabilire tali attitudini e preferenze, in questi giorni l’Assistente Sociale di Ambito, Dott. Piero Bensanti, incaricato presso il comune, attiverà i colloqui con i beneficiari percettori del reddito di cittadinanza per l’adesione ai vari progetti Puc avviati dal Comune: Manutenzione Spazi ed Edifici Pubblici Comunali; Guardiania luoghi e strutture pubbliche; Aiutiamo il nostro Comune; Mi prendo cura; Scuola Accogliente; Scuola Sicura; Biblioteca ed organizzazione degli eventi.

“I progetti – spiega il Sindaco Marco De Luca – riguardano attività sociali, culturali, di pubblica istruzione, di sicurezza e tutela del patrimonio. Tutti i progetti rispondono ad uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito. Sono davvero soddisfatto perché questi progetti rappresentano un’occasione di inclusione e crescita,

per i beneficiari e per l’intera comunità”.

La Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali Francesca Ingrosso: “Sono molto soddisfatta del lavoro che abbiamo portato avanti. Ringrazio gli Uffici, coordinati dal Responsabile degli AAGG e dall’Assistente Sociale d’Ambito: grazie alla qualità della proposta, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato per il Comune di Novoli un numero di progetti veramente consistente, superiore rispetto ad altri comuni della provincia di Lecce.”