Novaglie, sub disperso in mare: ritrovato dalla Guardia Costiera

Momenti di tensione nella tarda mattinata del 23 giugno a Marina di Novaglie, lungo la costa adriatica della provincia. Un pescatore subacqueo di 49 anni originario di Torino, in vacanza in Salento, è stato ritrovato in buono stato di salute dalla Guardia Costiera a nord della località balneare dopo essere stato dato per disperso dai suoi compagni.

L’uomo era impegnato in attività di pesca subacquea quando, alle 12.30 circa, è stato perso di vista dagli altri sub che erano con lui. Dopo circa un’ora dall’ultimo avvistamento, non vedendolo rientrare a riva, il gruppo ha lanciato l’allarme alla Guardia Costiera.

Tempestiva la risposta della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Gallipoli, che ha coordinato e portato a termine le procedure di ricerca e soccorso. Immediatamente è stato disposto l’intervento della motovedetta SAR CP 825, proveniente da Santa Maria di Leuca, che ha avviato le operazioni di ricerca lungo il tratto di costa interessato.

Intorno alle 14.15, a circa 2 chilometri a sud dal punto in cui era stato visto per l’ultima volta, l’equipaggio della motovedetta ha localizzato il pescatore subacqueo. Identificato e verificato il suo stato di salute, l’uomo è risultato in buone condizioni fisiche e non ha avuto bisogno di ulteriore assistenza sanitaria. Subito dopo, è stato accompagnato a riva in sicurezza.

La Capitaneria di Porto di Gallipoli ha rinnovato il suo appello a mantenere sempre alta la guardia durante le attività in mare, adottando comportamenti prudenti, segnalando la propria posizione, evitando immersioni solitarie e consultando le condizioni meteo-marine prima di ogni uscita.

