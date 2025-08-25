Notte della Taranta, solo 81 presenze secondo i dati ufficiali della Prefettura. Macchina sicurezza senza criticità

Un gioco di squadra che ha funzionato alla perfezione. È quello messo in campo lo scorso weekend dal sistema sicurezza in occasione della Notte della Taranta, evento che ha richiamato a Melpignano oltre 150mila persone, con 70mila spettatori alle prove generali di venerdì 22 agosto e 81mila al Concertone del 23 agosto, trasmesso anche in diretta Rai.

La complessa macchina organizzativa, pianificata da mesi in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha garantito lo svolgimento sereno della kermesse. Decisivo il piano operativo predisposto dal Questore su direttive del Prefetto, che ha visto la sinergia di tutte le componenti: Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Asl, enti locali e proprietari delle infrastrutture, organizzatori e Croce Rossa Italiana, che per l’occasione ha allestito un vero e proprio ospedale da campo in raccordo con l’autorità sanitaria. In totale sono stati registrati 306 interventi sanitari, tutti gestiti senza criticità.

Fondamentale anche la control room tecnologica allestita nel backstage, che ha consentito un costante interscambio informativo tra tutte le forze in campo. Grande attenzione è stata posta alla viabilità, con potenziamento di trasporti su gomma e rotaia e ampliamento delle aree parcheggio, elementi che hanno favorito un ordinato afflusso e deflusso del pubblico.

A chiusura della manifestazione, il Prefetto Natalino Manno ha espresso «un sentito ringraziamento a tutti gli attori del complesso modello di safety e security adottato quest’anno», sottolineando come l’impegno e lo spirito di abnegazione abbiano rappresentato la chiave della riuscita: «Ancora una volta – ha dichiarato – il personale del comparto sicurezza ha dimostrato professionalità, sacrificio e senso del servizio, valori che rafforzano l’immagine positiva e la riconoscenza della comunità».

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts