Notte di sangue a Taranto: accoltellato 33enne, fermato un uomo di origine georgiana

TARANTO – È di un trentenne ferito il bilancio di un grave episodio di violenza avvenuto nella notte appena trascorsa nel quartiere Tamburi di Taranto. L’uomo, originario di Martina Franca, è stato accoltellato in via Napoli per cause ancora in fase di accertamento.

L’allarme è scattato intorno alle prime ore del mattino, quando alcuni residenti hanno segnalato l’aggressione alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale di Taranto, che hanno avviato subito le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La vittima è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale SS. Annunziata. Fortunatamente, secondo fonti sanitarie, le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita, sebbene abbia riportato ferite da arma da taglio.

Le indagini si sono concentrate immediatamente sull’identificazione del presunto aggressore. Gli investigatori, grazie anche ad alcune testimonianze raccolte sul posto, avrebbero individuato un uomo di nazionalità georgiana, attualmente si lavora per chiarire il suo coinvolgimento nei fatti.

Il movente resta ancora poco chiaro: si ipotizza un litigio degenerato, ma nessuna pista viene esclusa. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo ulteriori elementi utili a definire il quadro completo dell’aggressione.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nei quartieri periferici della città, dove tensioni sociali e episodi di microcriminalità continuano a generare preoccupazione tra i residenti.

