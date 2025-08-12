Notte di San Lorenzo, spiagge di Barletta invase dai rifiuti: lo sdegno dell’amministrazione

Hanno fatto il giro del web le immagini delle spiagge di Barletta invase dai rifiuti dopo la notte di San Lorenzo. La tradizione di andare a vedere le stelle cadenti in spiaggia si è trasformata in un rito collettivo di devozione all’inciviltà. Il day after infatti è stato una doccia fredda per i tanti barlettani che si sono recati presso le spiagge libere, trovando uno spettacolo indecoroso che ha suscitato una dura condanna del primo cittadino Mino Cannito, che ha parlato di una “desolante prova di inosservanza delle regole di convivenza”.

Di particolare rilievo il fenomeno dei furti di carrelli dai centri commerciali, usati dopo come mezzi per trasportare la legna da ardere in spiaggia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author