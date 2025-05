Notte di fuoco in Salento: sette auto incendiate in quattro comuni

Una serie di incendi ha colpito la provincia di Lecce nella notte tra il 3 e il 4 maggio, con sette autovetture andate in fiamme in diverse località. I roghi, che si sospettano di natura dolosa, sono attualmente oggetto di indagini da parte dei carabinieri.

Il primo episodio si è verificato a Nardò, lungo la provinciale 359, dove due auto parcheggiate all’interno di un autosalone sono state avvolte dalle fiamme. A Lizzanello, in via Trento, a essere distrutta è stata una Bmw, mentre ad Alezio, in via Pertini, l’incendio ha interessato una Fiat Punto.

L’episodio più grave si è registrato a Casarano, in piazza Taro, dove le fiamme hanno coinvolto due vetture: una Lancia Y e un’Alfa Romeo Giulia.

In tutti i casi i primi rilievi farebbero pensare a un’origine dolosa, ma le indagini sono ancora in corso per accertare la dinamica dei fatti e risalire agli eventuali responsabili.

