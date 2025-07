Notte di fuoco a Taranto: in fiamme 11 auto e un distributore H24. Caccia al piromane

TARANTO – Un risveglio di paura e fumo quello vissuto dai tarantini tra la notte di domenica 13 e le prime ore di lunedì 14 luglio. Undici autovetture e un distributore automatico di bevande sono andati a fuoco in pieno centro cittadino, in quello che ha tutta l’aria di essere un attacco incendiario pianificato e seriale. Le forze dell’ordine sospettano l’azione di un piromane solitario, in fuga al momento e attivamente ricercato dalla Polizia di Stato.

Le segnalazioni sono arrivate intorno alle 3 del mattino, quando diversi residenti, svegliati da boati, crepitii e dalle fiamme alte, hanno allertato il centralino delle emergenze. Il rogo principale si è sviluppato in via Catanzaro, dove sono andate distrutte 5 auto. A seguire, altre vetture sono state incendiate in via Millo (2 auto), via Capotagliata (2 auto) e via Mignogna (2 auto). In via Principe Amedeo, invece, è stato preso di mira un distributore automatico H24, seriamente danneggiato.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia di Stato, che hanno domato le fiamme evitando danni più gravi alle abitazioni circostanti. Per fortuna, non si registrano feriti, ma la paura tra i cittadini è stata tanta. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Taranto.

Le indagini sono in corso, e gli inquirenti seguono con attenzione la pista del piromane seriale. I roghi, tutti concentrati in zone limitrofe e appiccati a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, fanno pensare a un’unica regia. Gli agenti della Polizia Scientifica stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza dai circuiti privati e comunali per ricostruire movimenti e possibili responsabili.

Foto Francesco Manfuso

