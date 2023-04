CASTELLANETA – Nottata movimentata a Castellaneta, nel tarantino, a causa di un incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento al primo piano di uno stabile in via Aldo Moro al civico 5. Intossicato il proprietario dell’appartamento, al momento del rogo, nell’abitazione non si trovavano altre persone. I soccorsi hanno evitato il peggio, gli inquirenti non si sbilanciano sulle cause che hanno provocato le fiamme. L’allarme è scattato alle due della scorsa notte, tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con diversi mezzi, tra cui un’autoscala, provenienti dal comando centrale di Taranto e dai distaccamenti di Castellaneta e porto. Sono state necessarie diverse ore di intervento, ingenti i danni riportati.



