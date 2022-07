MELPIGNANO – 40 concerti in 21 comuni del Salento e l’atteso concertone a Melpignano che chiuderà il festival della notte della taranta che quest’anno taglia l’importante traguardo dei 25 anni, il tutto in un connubio tra tradizione e innovazione. Sono gli ingredienti di quest’anno di uno dei festival più amati e partecipati, che andrà in scenda dal 4 al 27 agosto in 21 piazze del Salento e che punta a valorizzare la musica tradizionale salentina dandole però un senso di modernità attraverso la fusione con altri linguaggi musicali, importante per questo la presenza del maestro concertatore, che reinterpreta i “classici” della tradizione musicale locale avvalendosi di un gruppo di musicisti del Salento, maestro quest’anno sarà Dardust pianista italiano tra i più ascoltati al mondo

Momento clou de “la notte della Taranta” è il Concertone finale di Melpignano, con diversi ospiti nazioni e internazionali d’eccezione, tra cui Stromae.