Notte della taranta 2025, Dario Stefàno: «Né anema né core, il concertone ha perso la sua anima»

La Notte della Taranta 2025, così come quella dello scorso anno, ha lasciato più perplessità che emozioni. A puntare il dito contro il Concertone è l’ex senatore e uomo delle istituzioni salentine Dario Stefàno, che sui social ha lanciato una vera e propria bacchettata: «Non c’è stata né “anema” né “core”. Il rischio è che il festival perda la sua anima più autentica».

Secondo Stefàno, il problema non è la musica – «che resta potente e viva» – ma alcune scelte artistiche che hanno consolidato una direzione più organizzativa che ispirata. «L’anima della Notte della Taranta non è uno show musicale – ha spiegato – ma un respiro collettivo, un battito che unisce il Salento intero sotto il cielo estivo».

Nel mirino la conduzione fredda di Ema Stokholma, giudicata impersonale e distante, e la scelta di alcuni ospiti considerati fuori contesto. Una “sanremite” che, secondo Stefàno, snatura lo spirito originario della Taranta, nata per liberare energie e spaccare confini, non per rincorrere audience televisive.

Critiche anche alla direzione del maestro concertatore David Krakauer, «più organizzazione che ispirazione», e soprattutto all’assenza del corpo di ballo popolare, che da sempre rappresenta il cuore pulsante della pizzica. «Senza i danzatori – ha sottolineato – il palco perde carne, pathos, rito».

Non mancano però le note positive: il senatore ha riconosciuto la straordinaria intensità di Giuliano Sangiorgi e delle voci dell’Orchestra, capaci di restituire brividi autentici e di ricordare, almeno per un istante, la vera anima della Notte.

«Se si continua su questa strada – conclude Stefàno – il rischio è che la Taranta finisca per perdere proprio ciò che l’ha resa unica: la sua anima».

