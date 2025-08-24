25 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Notte della taranta 2025, Dario Stefàno: «Né anema né core, il concertone ha perso la sua anima»

Maria Teresa Carrozzo 25 Agosto 2025
centered image

La Notte della Taranta 2025, così come quella dello scorso anno, ha lasciato più perplessità che emozioni. A puntare il dito contro il Concertone è l’ex senatore e uomo delle istituzioni salentine Dario Stefàno, che sui social ha lanciato una vera e propria bacchettata: «Non c’è stata né “anema” né “core”. Il rischio è che il festival perda la sua anima più autentica».

Secondo Stefàno, il problema non è la musica – «che resta potente e viva» – ma alcune scelte artistiche che hanno consolidato una direzione più organizzativa che ispirata. «L’anima della Notte della Taranta non è uno show musicale – ha spiegato – ma un respiro collettivo, un battito che unisce il Salento intero sotto il cielo estivo».

Nel mirino la conduzione fredda di Ema Stokholma, giudicata impersonale e distante, e la scelta di alcuni ospiti considerati fuori contesto. Una “sanremite” che, secondo Stefàno, snatura lo spirito originario della Taranta, nata per liberare energie e spaccare confini, non per rincorrere audience televisive.

Critiche anche alla direzione del maestro concertatore David Krakauer, «più organizzazione che ispirazione», e soprattutto all’assenza del corpo di ballo popolare, che da sempre rappresenta il cuore pulsante della pizzica. «Senza i danzatori – ha sottolineato – il palco perde carne, pathos, rito».

Non mancano però le note positive: il senatore ha riconosciuto la straordinaria intensità di Giuliano Sangiorgi e delle voci dell’Orchestra, capaci di restituire brividi autentici e di ricordare, almeno per un istante, la vera anima della Notte.

«Se si continua su questa strada – conclude Stefàno – il rischio è che la Taranta finisca per perdere proprio ciò che l’ha resa unica: la sua anima».

About Author

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Melpignano, Notte della Taranta: tutti “Sotto lo stesso cielo”

24 Agosto 2025 Gloria Roselli

Gallipoli, 22enne denunciato con due coltelli nel parcheggio del terminal bus

24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Lecce, la festa di Sant’Oronzo inizia con l’amaro in bocca?

24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Regionali, Mazzotta (FI): «Il centrodestra difenderà la Puglia dall’infantilismo politico della sinistra»

24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Alliste, “market della droga” in casa: arrestato 22enne

24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

D’Attis: “La linea tra legalità e illegalità è molto sottile, serve educare i giovani”

23 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

potrebbe interessarti anche

Coppa Italia D, Barletta-Ferrandina 3-4 dtr: gli highlights

25 Agosto 2025 Dante Sebastio

Cosenza, Buscè: “Affrontata una squadra forte, pari meritato”

25 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Serie C/C, Monopoli-Cosenza 2-2: gli highlights

25 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

Notte della taranta 2025, Dario Stefàno: «Né anema né core, il concertone ha perso la sua anima»

25 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo