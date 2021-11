FRANCAVILLA FONTANA- Riceviamo e pubblichiamo una nota di Fabio Zecchino, coordinatore regionale del partico Azione, relativa alla notizia delle dimissioni dell’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco.

“Apprendiamo in queste ore, da importanti organi di stampa, delle dimissioni del professor Lopalco da assessore alla Sanità nella giunta regionale. Parrebbe che le ragioni dello strappo del noto epidemiologo siano tutte da ricercare nel rapporto con il presidente Emiliano che, sovente, avrebbe scavalcato l’assessore nel cruciale rapporto con le Asl e con gli uffici. In altri termini al professore sarebbe stato, più volte, impedito di “fare il proprio lavoro”.

Per noi pugliesi di Azione che conosciamo da tanti e troppi anni, ormai, il presidente Emiliano, nulla di nuovo! Siamo stati abituati a questo suo modus operandi onnisciente e onnipresente. Il nostro presidente nemmeno davanti a personalità di oggettiva competenza come il professore Lopalco rinuncia alla sua smania di “uomo forte”, dimenticando di aver chiamato egli stesso l’assessore dimissionario per fronteggiare la pandemia.

Purtroppo, la “querelle” non può essere archiviata come una mera questione interna alla maggioranza, in Regione Puglia. La vicenda è drammaticamente seria. I pugliesi in piena pandemia e durante la quarta ondata si ritroveranno con l’assessorato alla Sanità, ad interim, gestito direttamente dal presidente Emiliano, con tutti i rischi di vanificare gli enormi sforzi che il nostro personale sanitario ha fatto e sta facendo per consentire alla nostra Regione di essere tra le prime in Italia per percentuali di vaccinati”.