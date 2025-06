“Abbandonare gli animali è reato’: nuovo spot della Polizia

“Non ci sono scuse: se non ti porto, non parto! Quando vai in vacanza, pensa anche a lui”

È online il nuovo spot istituzionale della Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali, una delle piaghe estive più gravi e spesso sottovalutate. L’iniziativa rientra nella campagna di sensibilizzazione promossa per l’estate 2025, periodo critico in cui migliaia di animali vengono lasciati soli lungo le strade italiane.

Il video, diffuso attraverso i canali ufficiali, lancia un messaggio chiaro: “Hai già programmato le vacanze? E al tuo amico a quattro zampe ci hai pensato?”. La campagna ricorda che abbandonare un animale non è soltanto un gesto di estrema crudeltà, ma rappresenta anche un reato punito dal Codice Penale.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, le sanzioni previste sono ancora più severe: oltre a pesanti multe, è possibile incorrere nella sospensione della patente di guida. Questo perché un animale abbandonato e disorientato può rappresentare un pericolo concreto non solo per sé stesso, ma anche per automobilisti e pedoni.

La Polizia di Stato ribadisce che non esistono giustificazioni: “Non ci sono scuse: abbandonare è un reato”. Lo spot invita tutti i cittadini a riflettere e a programmare le vacanze in maniera responsabile, tenendo conto delle esigenze dei propri compagni di vita a quattro zampe.

