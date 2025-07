Nomine ai vertici Lupiae Servizi, Stefanazzi (PD): “Lampante caso di turbo familismo e amichettismo”

Si accende la polemica politica sulle nuove nomine ai vertici di Lupiae Servizi, la società partecipata del Comune di Lecce. A criticare duramente la scelta della giunta guidata da Adriana Poli Bortone è Claudio Stefanazzi, deputato leccese del Partito Democratico, che in una nota parla di “lampante caso di turbo familismo e turbo amichettismo”.

“Con assoluta continuità rispetto alle modalità di gestione del potere del Governo Meloni, pieno di parenti e affini in ogni ruolo di governo e sottogoverno – attacca Stefanazzi – l’amministrazione Poli Bortone ha deciso di imbarcare fratelli e figli di dirigenti e militanti approfittando del cambio dei vertici della Lupiae. Un preciso segnale che la logica del clan, che sovrintende le mosse del governo nazionale, è diventato il tratto distintivo anche dell’amministrazione comunale di Lecce”.

L’esponente dem ha riservato un passaggio anche all’uscente Alfredo Pagliaro, che dopo anni alla guida della partecipata è stato sostituito: “Non mi resta che esprimere tutta la mia solidarietà al già presidente Pagliaro: suo malgrado, il passaggio dalla maggioranza di centrosinistra a quella di centrodestra non gli è stato alla fine utile per conservare il posto”.

Le nomine, ufficializzate con atto notarile alla presenza del sindaco, hanno sancito l’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione guidato da Luca Pasquino – architetto e figura di riferimento per Fratelli d’Italia – e composto da Tiziana Pastore, in quota LecceFutura e sostenuta dalla Lega, e Maurizio De Meis per Io Sud.

Le critiche di Stefanazzi si inseriscono in un quadro di tensione politica che, nelle ultime settimane, ha visto l’opposizione accusare la maggioranza di “lottizzazione scientifica” delle posizioni apicali nelle società controllate. Dal centrodestra, invece, la difesa delle nomine come espressione di un riequilibrio politico e di una rinnovata spinta gestionale.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts