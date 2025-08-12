Nominato il nuovo Direttore Generale del Comune di Taranto

TARANTO – A partire dal 18 agosto 2025, il dott. Marco Lesto, tarantino di 52 anni, assumerà ufficialmente l’incarico di Direttore Generale del Comune di Taranto.

La nomina è stata disposta dal sindaco Piero Bitetti, che ha scelto Lesto ai sensi dell’art. 108 del TUEL e dell’art. 13, comma 7, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

L’incarico avrà durata pari a quella del mandato del sindaco, con l’obiettivo di garantire efficienza amministrativa e supporto alla macchina comunale nella fase di rilancio e sviluppo della città.

Il dott. Marco Lesto e’ laureato in Giurisprudenza, tra le numerose esperienze professionali, si segnalano: – Titolare della sede di Segreteria generale del Comune di Francavilla Fontana (BR)

– Presidente dell’UPD (Ufficio per i procedimenti disciplinari) presso Arca Jonica

– Responsabile della Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione dei Comuni “Montedoro”.

– Incarico di sovraordinato ex art. 145 TUEL presso il Comune di Rende (CS).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author