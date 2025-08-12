12 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Nominato il nuovo Direttore Generale del Comune di Taranto

Giovanni Sebastio 12 Agosto 2025
centered image

TARANTO –  A partire dal 18 agosto 2025, il dott. Marco Lesto, tarantino di 52 anni,  assumerà ufficialmente l’incarico di Direttore Generale del Comune di Taranto.

La nomina è stata disposta dal sindaco Piero Bitetti, che ha scelto Lesto ai sensi dell’art. 108 del TUEL e dell’art. 13, comma 7, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

L’incarico avrà durata pari a quella del mandato del sindaco, con l’obiettivo di garantire efficienza amministrativa e supporto alla macchina comunale nella fase di rilancio e sviluppo della città.

Il dott. Marco Lesto e’ laureato in Giurisprudenza, tra le numerose esperienze professionali, si segnalano:                            – Titolare della sede di Segreteria generale del Comune di Francavilla Fontana (BR)

– Presidente dell’UPD (Ufficio per i procedimenti disciplinari) presso Arca Jonica

– Responsabile della Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione dei Comuni “Montedoro”.

– Incarico di sovraordinato ex art. 145 TUEL presso il Comune di Rende (CS).

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Ex Ilva, M5S Taranto aderisce al ricorso al TAR contro l’AIA

12 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto Beer Fest 2025 da record: oltre 21mila presenze in 4 giorni

12 Agosto 2025 Redazione

Lido abusivo scoperto a San Pietro in Bevagna: sanzionato il gestore

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Giochi Mediterraneo 2026: completata pubblicazione di tutti i bandi per impianti

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Massafra, sgombero di una tendopoli a Verdemare

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto: violenza sessuale su donna affetta da parkinsonismo, 60enne ai domiciliari

12 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

Ex Ilva, M5S Taranto aderisce al ricorso al TAR contro l’AIA

12 Agosto 2025 Dante Sebastio

Carabiniere ucciso, due mesi senza il carabiniere eroe Carlo Legrottaglie

12 Agosto 2025 Michele Iurlaro
Gennaro Cefola

Notte di San Lorenzo, spiagge di Barletta invase dai rifiuti: lo sdegno dell’amministrazione

12 Agosto 2025 Andrea Catino

Nominato il nuovo Direttore Generale del Comune di Taranto

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio