Noicattaro, scontro auto – moto: muore centauro 30enne

NOICATTARO – Ancora sangue sulle strade del Barese. A perdere la vita questa volta alla periferia di Noicattaro, Vincenzo Lombardo, 30 anni, di Rutigliano. La vittima viaggiava in sella a una moto che, per cause da chiarire, si sarebbe scontrata con un’auto.

Nell’impatto il 30enne, motociclista esperto, pilota di motocross, è morto sul colpo.

La conducente dell’auto, soccorsa dal personale del 118, e stata trasportata all’ospedale Mater Dei in codice verde per un forte stato ansioso. Indagini sono in corso da parte delle forze dell’ordine.

