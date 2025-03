Noicattaro, convegno sui bandi agricoli della Regione Puglia

Martedì 11 marzo, alle 16:30, nella Sala Consiliare di Noicattaro (Bari), si terrà un convegno dedicato ai Bandi CSR pubblicati dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia. I finanziamenti previsti mirano a sostenere la realizzazione di nuovi impianti di olivo, uva da tavola, ciliegio e agrumi, offrendo un’importante opportunità di sviluppo per le imprese agricole del territorio.

Opportunità per le imprese agricole

Durante l’incontro si discuteranno temi chiave come la concentrazione delle Misure, le agevolazioni per la Zona Economica Speciale (ZES) e il credito d’imposta 4.0 e 5.0, strumenti fondamentali per favorire l’innovazione e la transizione digitale nel settore agroalimentare.

Del Core (Confagricoltura): “Occasione per rilancio del settore”

“Il Bando CSR Puglia è una risorsa strategica per il rinnovamento dell’agricoltura regionale – spiega Massimiliano Del Core, presidente di Confagricoltura Bari Bat –. Oltre ai finanziamenti per i nuovi impianti, le agevolazioni fiscali rappresentano un’opportunità per le aziende che vogliono crescere e diversificare la loro offerta”.

Esperti a confronto con gli imprenditori

L’evento, promosso dal Comune di Noicattaro, vedrà la partecipazione del sindaco Raimondo Innamorato e dell’assessore all’Agricoltura Vito Fraschini, insieme a tecnici ed esperti di Confagricoltura. Durante il dibattito con i produttori saranno approfondite le modalità di accesso ai fondi, le opportunità fiscali e le sinergie tra i diversi incentivi disponibili.

