Noicattaro e Gravina, assaltati due bancomat

NOICATTARO – Assalto al bancomat della filiale Bnl di piazza Principe Umberto, questa mattina intorno alle 4. In cinque – tutti travisati – sarebbero arrivati davanti allo sportello automatico a bordo di un’auto scura. Poi, con la tecnica della marmotta, hanno fatto saltare il bancomat portando via il bottino in corso di quantificazione.

Fortunatamente, l’esplosione circoscritta non ha recato danni ai palazzi circostanti. Indagano i carabinieri che nelle prossime ore cercherebbero di ricostruire l’accaduto anche attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Episodio analogo mezz’ora prima a Gravina in Puglia dove ignoti, con la stessa tecnica, hanno fatto saltare in aria lo sportello Atm della filiale della Banca Popolare dell’Emilia Romagna di via Venezia. In questo caso i ladri sarebbero andati via a mani vuote. Non si registrano danni o persone. Anche in questo caso indagano i carabinieri.

