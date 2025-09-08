8 Settembre 2025

Noi Moderati: Luigi Morgante nuovo segretario regionale per la Puglia

Redazione 8 Settembre 2025
Luigi Morgante è stato eletto nuovo segretario regionale di Noi Moderati Puglia durante il congresso svoltosi a Villa Romanazzi Carducci. Originario di Manduria ed ex consigliere regionale, Morgante raccoglie il testimone alla guida del movimento in un percorso che, negli ultimi mesi, ha portato alla nomina dei coordinatori provinciali e cittadini del partito.

Nel suo intervento, il neosegretario ha ringraziato i 1200 iscritti pugliesi a Noi Moderati e ha tracciato la linea politica: “I vent’anni di governo di Centrosinistra hanno ridotto la Puglia a fanalino di coda per la qualità dei servizi. Abbiamo perso oltre 250mila cittadini, costretti a emigrare in cerca di lavoro e di migliori condizioni di vita. Non possiamo più permettere che i giovani e le eccellenze del nostro territorio siano costretti a partire”.

Accanto a Morgante, eletti anche Francesca Ozza come vicesegretaria vicaria e Francesco Borgese come vicesegretario.

Al congresso era presente il leader nazionale Maurizio Lupi, insieme ai deputati Alessandro Colucci e Saverio Romano. Lupi ha ribadito l’impegno del partito in vista delle prossime regionali: “Il Centrodestra deve presentarsi unito e scegliere il miglior candidato possibile per offrire un’alternativa credibile di governo. Noi Moderati ci saremo con le nostre liste, i nostri candidati e con una passione politica che riavvicina i moderati a una politica concreta”.

In vista delle elezioni per la guida della Regione, Noi Moderati annuncia la presentazione di una propria lista a sostegno della coalizione di Centrodestra.

