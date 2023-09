Noemi, Ermal Meta e Clementino per il quarto MediTa Festival

Quarta edizione del MediTa, il Festival della Cultura mediterranea a Taranto. Tre gli eventi della rassegna promossa dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto. C’è tutto per concludere in bellezza l’estate tarantina con tre produzioni sinfoniche dal 7 al 10 settembre: CLEMENTINO (giovedì 7), NOEMI (sabato 9) ed ERMAL META (domenica 10). Fra gli artisti ospiti del Festival e accompagnati nel loro repertorio pop-rock con l’Orchestra della Magna Grecia: Achille Lauro, Amii Stewart, Mahmood, Edoardo Bennato, Riccardo Cocciante e Malika Ayane.

«Il MediTa dallo scorso anno è stato inserito nel palinsesto degli spettacoli culturali della Regione Puglia – sostiene Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia – uno strumento attraverso il quale stiamo riposizionando il brand Puglia dopo la pandemia; oggi stiamo lavorando nel diversificare l’offerta turistico-culturale pugliese: oltre al mare, stiamo svolgendo una serie di azioni per dare forte identità alla Puglia, in Italia e nel mondo: cultura e spettacolo dal vivo, accanto allo sport, al paesaggio, all’enogastronomia, alla natura, sono elementi di importanza strategica».

«La rassegna è un’apertura sul Mediterrano – aggiunge Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia – con la musica contemporanea, dal pop al rock, che oggi ascoltano tutti, non solo i giovani: è la versione orchestrale del repertorio di artisti importanti che ospitiamo ogni anno al MediTa Festival, diventato in breve un grande evento che ormai appartiene a Taranto, alla Rotonda del Lungomare; Clementino: ponte straordinario fra il suo free-style e l’orchestra sinfonica; le bellissime canzoni di Noemi ed Ermal Meta, artista quest’ultimo, che unisce due mondi: nella sua musica troviamo tanto Mediterraneo; infine, i Vega, appuntamento altrettanto importante con un gruppo del nostro territorio e uno spettacolo dance aperto a tutti».

«Il MediTa cresce di anno in anno – spiega Fabiano Marti, assessore alle Politiche giovanili e allo Spettacolo – oltre ai nomi di grande richiamo, anche un gruppo del nostro territorio, i Vega 80, selezionato mediante bando lanciato dall’Assessorato da me rappresentato; spettacolo con ingresso libero per dar modo ai cittadini di partecipare agli eventi estivi in programma in città; anche il MediTa sta contribuendo a fare di Taranto la capitale dei Festival, un titolo che ormai ci riconoscono in molti».

Artisti di grande richiamo, dunque, accompagnati dall’Orchestra della Magna Grecia per una rassegna ospitata come per le precedenti edizioni in una delle location più suggestive della Puglia: la Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III di Taranto. Panorama di rara bellezza che l’Amministrazione comunale con il sindaco Rinaldo Melucci e l’assessore allo Spettacolo e alle Politiche giovanili, Fabiano Marti, hanno voluto offrire ai tarantini e ai turisti all’interno di una già importante programmazione estiva.

Fra gli artisti ospiti del Festival e accompagnati nel loro repertorio pop-rock con l’Orchestra della Magna Grecia nelle tre precedenti edizioni del MediTa: Achille Lauro, Amii Stewart, Mahmood, Edoardo Bennato, Riccardo Cocciante e Malika Ayane.Questi, nel dettaglio, gli appuntamenti tutti sulla Rotonda del Lungomare con il MediTa, Festival della Cultura mediterranea, progetto a cura dell’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano: giovedì 7 settembre, alle 21.00, CLEMENTINO, arrangiamenti e direzione del Maestro Roberto Molinelli; sabato 9 settembre, alle 21.00, NOEMI, arrangiamenti e direzione del Maestro Valter Sivilotti; domenica 10 settembre alle 21.00, chiusura del Festival con ERMAL META, arrangiamenti e direzione del Maestro Piero Romano.

Grande sorpresa, invece, venerdì 8 settembre alle 21.00, in scena i Vega 80, una produzione per un pubblico giovane e non solo. Un tributo musicale alla dance degli Anni Ottanta per tutti, con ingresso gratuito per fare della Rotonda qualcosa che si avvicini a una discoteca.

Biglietti online su TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28(392.9199935): orchestramagnagrecia.it

CLEMENTINO (giovedì 7 settembre): Ingresso: 28euro + prevendita (Primo settore); 20euro+ prevendita (Secondo settore).

NOEMI (sabato 9 settembre): Ingresso: 25euro + prevendita (Primo settore); 15euro+ prevendita (Secondo settore).

ERMAL META (domenica 10 settembre): Ingresso: 25euro + prevendita (Primo settore); 15euro+ prevendita (Secondo settore)

VEGA 80 – Ingresso gratuito

