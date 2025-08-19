Nociglia, turista 42enne muore in moto folgorato da un fulmine

Dramma sulle strade del basso Salento. Un turista di 42 anni, residente a Roma, ha perso la vita nelle scorse dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva in moto la Statale 275, nel tratto compreso tra Nociglia e Surano. Marco Zampilli, questo il nome della vittima, si trovava qui in vacanza.

Stava facendo un viaggio in solitaria in sella alla sua compagna d’avventure, una enduro Bmw. Ed è proprio sulla moto che si trovava quando, intorno alle 12.30 di lunedì 18 agosto, all’altezza dell’uscita per Nociglia, è scoppiato un improvviso e violento temporale estivo. Un fulmine si è abbattuto sul 42enne, colpendolo alla schiena con una scarica elettrica talmente forte da sbalzarlo dalla moto e folgorarlo all’istante sull’asfalto bagnato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Maglie per i rilievi del caso.

Informato il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, il corpo dell’uomo è stato sottoposto a sequestro e trasportato nella camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, su disposizione dell’autorità giudiziaria. Subito dopo gli accertamenti medico-legali di rito, verrà restituito ai familiari per il trasferimento nel Lazio.

Nella Capitale il 42enne era proprietario di un locale, il bar Ru.De, nel suo quartiere d’origine, Centocelle, aperto nel 2018 assieme a un amico. Appassionato di calcio, di due ruote e di fitness, Zampilli era anche un personal trainer di primo livello iscritto all’albo nazionale.

Numerosi i messaggi di amici e conoscenti sui social. Fiumi di parole in suo ricordo, cariche di tristezza e sgomento per uno scherzo del destino che ha trasformato una vacanza in una tragedia.

