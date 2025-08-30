30 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Noci, torna Lamadacqua Food e celebra la contrada

Antonio Bucci 30 Agosto 2025
centered image

Bari – Prodotti del territorio, piatti d’autore, masterclass con vini e olio e l’anima green: a Noci torna Lamadacqua food e celebra la contrada.

About Author

Antonio Bucci

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Regionali, il cerino torna a Roma. De Luca sferza Decaro

30 Agosto 2025 Antonio Bucci

Italia, mancano operai specializzati: selezioni più lunghe e posti vacanti

30 Agosto 2025 Redazione

Puglia, scontro sulla sanità: Nocco difende Gemmato e attacca il PD

30 Agosto 2025 Dante Sebastio

Vendemmia 2025: “Il Primitivo di Manduria inizia con ottime premesse”

30 Agosto 2025 Redazione

Zangrillo: “Nella pubblica amministrazione non solo concorsi, ma percorsi di carriera”

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Bari, rifiuti: 253 siti inquinati, pronto il dossier per il ministro

29 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Regionali Puglia, Gemmato non si tira indietro sulla candidatura

30 Agosto 2025 Dante Sebastio

Margherita di Savoia, si fa la conta dei danni dopo la bomba d’acqua

30 Agosto 2025 Salvatore Petrarolo

Oltre 500 presenze in carriera: Lepore approda al Team Altamura

30 Agosto 2025 Massimo Todaro

Brindisi, ufficiale l’arrivo in attacco di Michele Scaringella

30 Agosto 2025 Massimo Todaro