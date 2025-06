Nocerina, tesserato l’ex Casarano Morales

La Nocerina puntella il reparto difensivo. Javi Morales ha trovato l’intesa col club ed è un nuovo calciatore rossonero. Il difensore, classe’93 è originario della città di Matarò in Spagna, la scorsa stagione era in forza al Casarano. Morales gran parte della sua carriera l’ha disputata in terra spagnola, partendo dalle serie inferiori sino a giungere alla Segunda División B con la casacca del Centre d’Esports l’Hospitalet. Nella stagione 2022/23 si trasferisce all’Inter Club d’Escaldes, club della massima serie del campionato andorrano. Con la casacca dei nerazzurri, Javi Morales ottiene la vittoria del campionato e la stagione successiva fa il suo esordio in Champions League, nelle partite valevoli per i preliminari

