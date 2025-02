Nocerina-Manfredonia: trasferta vietata ai residenti nella provincia di Foggia

La Nocerina per difendere la vetta, il Manfredonia per alimentare l’obiettivo salvezza. Il match tra i campani e i biancazzurri, in programma domenica 9 febbraio al ‘San Francesco d’Assisi’, vedrà opporsi due squadre con obiettivi diversi ma affamate di successo. La compagine pugliese, però, non potrà contare sul supporto dei propri tifosi. Il prefetto di Salerno, infatti, ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia. Il settore ospiti dell’impianto campano, dunque, resterà chiuso nel corso della sfida. Inoltre, il club pugliese ha annunciato lo slittamento dell’orario d’inizio, attualmente previsto per le 15:00. Questa la nota ufficiale della compagine biancazzurra:

“Il Prefetto di Salerno ha disposto il 𝙙𝙞𝙫𝙞𝙚𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙫𝙚𝙣𝙙𝙞𝙩𝙖 𝙙𝙚𝙞 𝙗𝙞𝙜𝙡𝙞𝙚𝙩𝙩𝙞 𝙥𝙚𝙧 𝙡𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙩𝙖 𝙉𝙤𝙘𝙚𝙧𝙞𝙣𝙖 – 𝙈𝙖𝙣𝙛𝙧𝙚𝙙𝙤𝙣𝙞𝙖 𝙖𝙞 𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙞 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙫𝙞𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙙𝙞 𝙁𝙤𝙜𝙜𝙞𝙖. Di conseguenza, il settore ospiti dello stadio San Francesco resterà chiuso domenica.

Inoltre, segnaliamo che l’orario della gara è stato modificato: 𝙞𝙡 𝙘𝙖𝙡𝙘𝙞𝙤 𝙙’𝙞𝙣𝙞𝙯𝙞𝙤 𝙚̀ 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙤 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙞𝙘𝙞𝙥𝙖𝙩𝙤 𝙙𝙖𝙡𝙡𝙚 𝟭𝟰:𝟯𝟬 𝙖𝙡𝙡𝙚 𝟭𝟱:𝟬𝟬”.

