Nocerina, Campilongo: “Nella ripresa non c’è stata partita”

La doppietta di Felleca e la rete di Addessi hanno consentito alla Nocerina di avere la meglio sulla Virtus Francavilla. Un successo commentato così dal tecnico dei campani Salvatore Campilongo: “Nel primo tempo siamo stati un po’ fortunati ma nella ripresa non c’è stata partita. Siamo un grande gruppo e una grande squadra, abbiamo dimostrato di aver disputato alla grande questo campionato. Complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato il match. La costruzione dei playoff nasce anche da queste partite. Dobbiamo prepararci bene per affrontargli nel migliore dei modi. Nei playoff non va visto il doppio risultato ma la squadra sa cosa c’è da fare. Nel girone di ritorno ho perso una sola partita, sono entrato in corsa e ho cercato di fare il meglio. Credo che i risultati si vedano, abbiamo avuto una media altissima. Complimenti al Casarano, se non li avessimo incontrati avremmo vinto il campionato con quattro gare d’anticipo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author