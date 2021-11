TREPUZZI- Il Sindaco di Trepuzzi intende continuare la sua lotta contro la realizzazione impianto di compostaggio, nel sito di masseria Ghetta quello individuato dal Comune di Lecce, una soluzione che potrebbe avere delle pesanti ricadute anche sul comporta turistico di tutto il nord Salento, una scelta che oltre a non piacere alle amministrazioni è stata mal digerita anche dalle associazioni che vedono la realizzazione dell’impianto di compostaggio come una mazzata per le imprese che operano nel settore turistico.