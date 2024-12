‘Niente soldi per la strada Lucero-S.Severo’: Tutolo pronto ad occupare consiglio regionale

“Che fine hanno fatto i 27 milioni di euro destinati al completamento della strada provinciale 109 Lucera – San Severo? Fino a giovedì sera, quelle risorse erano presenti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, ma oggi sono scomparse, dirottate sicuramente verso altre opere. Chi è il responsabile di questo spostamento di fondi e dove sono stati destinati quei 27 milioni di euro che spettavano a quella importante arteria?”. Lo denuncia in una nota il capogruppo in Consiglio regionale di ‘Per la Puglia’, Antonio Tutolo, che ha annunciato che sta occupando l’aula consiliare della Regione Puglia e che proseguirà nella protesta fino a quando non avrà risposte. “Sono qui, accampato con quattro bottigliette d’acqua, e non me ne andrò – ha aggiunto – finché non mi spiegheranno quello che è successo. Voglio capire se quella strada dovrà mietere ancora vittime prima di essere rifatta e chi ne sarà, nel caso, il responsabile. Non mi muoverò finché non avrò ottenuto le spiegazioni dovute, anzitutto ai cittadini”. Tutolo riferisce che da anni si batte “per ottenere queste risorse, essenziali per completare quella che è conosciuta come la strada della morte. Voglio sapere chi li ha fatti sparire e dove sono finiti. Desidero conoscere i nomi dei responsabili”. ANSA

