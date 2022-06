Roma – Fallisce l’obiettivo del quorum per le consultazioni su legge Severino, misure cautelari, separazione delle carriere, valutazioni dei magistrati e candidature per il Csm.

Per tutti e 5 quesiti nonostante si sia registrata una propensione al Si, manca il raggiungimento del quorum. La Lega che si era fatta promotrice dei referendum aveva ringraziato i milioni di italiani che hanno votato un solo giorno con le urne aperte, rimarcando a loro dire, il silenzio di troppi media e politici, il weekend estivo e il vergognoso caos seggi visto a Palermo. L’ex ministro Roberto Calderoli, ha invece parlato di complotto della Corte Costituzionale e del governo Draghi, Ringraziando cmq i 10 milioni di italiani che hanno scelto di votare per cambiare la Giustizia. Anche Matteo Salvini, assicura: “È nostro dovere continuare a far sentire la loro voce!”. Per i 5 stelle quella dei referendum era una sconfitta preannunciata