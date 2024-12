Niente Lucera-San Severo nei fondi FSC: Tutolo occupa consiglio regionale pugliese

Non risulterebbe più nei piani previsti dal Fsc la strada statale 109 Lucera-San Severo. E allora io consigliere regionale Tutolo non ci sta ed occupa l’aula consigliare di via Gentile a Bari. “Non andrò via in mancanza di chiarimenti” dice

