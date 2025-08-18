18 Agosto 2025

Niente Gravina per Jansen, firma all’Acireale con Maletic e Vrdoljak

Fabrizio Caianiello 18 Agosto 2025
Quint Janses non vestirà la casacca del Gravina. Il difensore ex Brindisi ha deciso di seguire i ‘suoi amici’ Marco Maletic e Mario Vrdoljak all’Acireale, club che milita nel girone I di Serie D. Ora il Gravina è a caccia di un altro difensore di esperienza per completare la rosa.

