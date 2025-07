Niente arresto per Delli Noci: “Spero di dimostrare mia innocenza”

Il GIP del Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di misure cautelari avanzata nei confronti di Alessandro Delli Noci, ex assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, coinvolto in una inchiesta per presunti episodi di corruzione.

Lo stesso Delli Noci, attraverso un post pubblicato sui social, ha fatto sapere di avere “massima fiducia verso la magistratura, sperando di poter dimostrare nel più breve tempo possibile la mia innocenza, con la forza della verità e dell’amore sincero”.

La Procura di Lecce aveva inizialmente chiesto l’arresto, poi revocato a seguito delle dimissioni presentate da Delli Noci sia dalla carica di assessore regionale che da quella di consigliere.

Nel suo messaggio, l’ex assessore ha voluto ringraziare pubblicamente la moglie, i figli, i genitori, gli amici e il presidente della Regione Michele Emiliano, “per non avere mai smesso di rivendicare pubblicamente il lavoro e i risultati di questi cinque anni”.

“Grazie a tutti voi non mi sono mai arreso, né sentito solo”, ha aggiunto sottolineando la volontà di affrontare l’intero percorso giudiziario con rispetto e fiducia nei confronti della magistratura.

