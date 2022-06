Ormai non ci sono più dubbi. Le riserve in merito al futuro di mister Ragno sono state sciolte definitivamente. L’ex allenatore del Francavilla in Sinni torna nella sua Puglia, lo farà ripartendo dal Nardò. Il suo sarà un ritorno in granata, dopo l’esperienza che lo ha visto alla guida dei neretini dal 2016 al 2018. Sbaragliata dunque la concorrenza del Casarano, con Maci che ora sarà costretto a virare altrove. Uno dei tecnici più ambiti del girone H ha dunque trovato una nuova panchina su cui accomodarsi. Nicola Ragno è il nuovo allenatore del Nardò.