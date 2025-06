New York sogna la Puglia: atterra a Bari il primo volo dalla Grande Mela

BARI – Un Boeing 878 Dreamliner Neos da 350 posti. Inizia così la nuova era intercontinentale per Aeroporti di Puglia che alle 8,50 di un mercoledì mattina di inizio estate ha visto il velivolo toccare l’asfalto della pista del Wojtyla di bari proveniente direttamente dal JfK di new York City. Il capoluogo pugliese la puglia così si collegano alla Grande Mela con un volo tanto atteso e per la quale Regione e Adp hanno lavorato per due anni.

In cento sono scesi dall’aereo, la maggior parte americani. In 151, invece, sono risaliti alle 11,45 alla volta della città che arricchisce i sogni di tanti viaggiatori. venti rotazioni, un collegamento a settimana andata e ritorno fino a fine ottobre per un volo Neos che per ora è stagionale ma con l’auspicio che si possa tenere almeno fino a gennaio.

