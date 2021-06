New Basket Brindisi | Prolungamento triennale per il diesse Simone Giofrè

E dopo quello con coach Frank Vitucci, arriva il prolungamento triennale del rapporto di collaborazione tra l’Happy Casa Brindisi e il direttore sportivo Simone Giofrè che ricoprirà questo ruolo fino al 30 giugno 2024 (era arrivato a Brindisi nell’estate del 2018). Come informa la società biancoazzurra, «Giofrè ha accettato la proposta di estensione contrattuale presentata dalla società per consolidare un legame ricco di vittorie e soddisfazioni collettive e professionali».

Simone Giofrè è stato eletto miglior dirigente della serie A per due annate consecutive (stagioni 2018/19 e 2020/21 causa annullamento del campionato 2019/20) ricevendo i meritati LBA Awards dalle indicazioni dei colleghi, capitani delle squadre e una giuria di giornalisti qualificati.