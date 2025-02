Nevio D’Arpa: “BTM Italia 2025 ricco di novità”

È ormai alle porte l’XI edizione di BTM Italia che dal 26 al 28 febbraio prossimi sarà presente alla Fiera del Levante per mettere in luce l’offerta turistica del nostro territorio e non solo e incontrare i principali attori che operano nel settore. Una dei temi più importanti sarà la destinazione turistica che abbraccerà l’intero Sud Italia, così come ci spiega il CEO di BTM Nevio D’Arpa. Saranno tante le novità dell’edizione 2025 di BTM Italia e sarà come sempre facilissimo registrarsi per accedere.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author