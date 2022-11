Condividi su...

Una ragazza di Neviano per scansare un cane è andata a finire fuori strada. E’ successo in serata lungo la strada che collega Neviano a Collepasso. La giovane di 19 anni, dopo aver urtanto contro un muro di cinta è uscita fuori strada ribaldandosi in una campagna adiacente la carreggiata. Fortunatamente solo tanto spavento per la giovane che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e da un’automedica ed è stata condotta all’ospedale di Galatina per dei controlli. La zona è stata raggiunta anche dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco.