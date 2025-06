Neviano, inaugurato il nuovo campo sportivo comunale

Si apre un nuovo capitolo per il campo sportivo “Salvatore Imperiale” di Neviano. Dopo anni di lavori, nelle scorse ore è stato inaugurato il nuovo impianto comunale, riqualificato e messo a norma, a seguito di una delibera di Giunta del 3 ottobre 2019, durante l’amministrazione Cafaro, che decretò l’inizio dell’iter burocratico per dare un nuovo volto al centro per lo sport.

Un momento a lungo atteso dai cittadini del paese salentino, presenti alla partita inaugurale tra amministratori comunali e vecchie glorie del calcio nevianese per festeggiare l’avvio di una nuova avventura per lo sport locale.

Con l’augurio, da parte del primo cittadino, che il luogo rinnovato possa essere culla di socialità per le nuove generazioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author