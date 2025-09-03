Neonatologia Perrino, Gioia: “Dimissioni Dituri scelta personale, non fallimento”

Dopo le dimissioni di Francesco Dituri dall’incarico di direttore della Neonatologia dell’ospedale Perrino di Brindisi, la Regione Puglia ha ritenuto opportuno chiarire la vicenda. Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del presidente Emiliano. ha respinto le interpretazioni allarmistiche: “Occorre ristabilire la verità dei fatti”.

Maurizio De Nuccio, direttore generale della ASL Brindisi, ha ricordato i risultati raggiunti negli ultimi due anni di gestione sottolineando che “traguardi importanti non possono essere cancellati da una scelta personale”.

Gioia ha ribadito che la decisione di Dituri “non rappresenta un fallimento organizzativo, ma una scelta individuale, maturata in un contesto complesso che richiede dedizione totale e sacrificio”. Ha inoltre smentito le voci secondo cui il Perrino non sarebbe un ospedale di prestigio o che a Brindisi non nasceranno più bambini: “Sono affermazioni false e offensive verso pazienti e operatori che garantiscono quotidianamente cure di qualità”.

Il consigliere ha evidenziato le misure organizzative già adottate: la presenza della dottoressa Lestigi, seconda in graduatoria e con esperienza specifica, a garanzia della continuità della terapia intensiva neonatale; le collaborazioni attive con la rete STAM/STEN di Lecce; le autorizzazioni straordinarie per prestazioni aggiuntive degli specialisti.

Infine, Gioia ha annunciato l’imminente rafforzamento dell’organico: “Nelle ultime ore, l’ufficio personale ha completato le procedure per l’assunzione di nuovi pediatri che andranno a supportare la neonatologia del Perrino”.

“Le difficoltà non vengono minimizzate, ma affrontate. Questa criticità sarà superata con serietà e responsabilità, nell’interesse dei cittadini”, ha concluso il consigliere.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author