Neonato trasportato da Bari a Roma su velivolo dell’aeronautica

Un C-130 della 46^ Brigata Aerea di Pisa è stato impiegato la notte scorsa per imbarcare un’ambulanza con a bordo un neonato di un giorno in imminente pericolo di vita con accanto i suoi genitori e trasportarla dall’aeroporto di Bari Palese a quello di Roma Ciampino. Oltre all’ambulanza, sull’aereo è stata imbarcata anche un’automedica e un’equipe sanitaria composta da dieci operatori così da fornire al bimbo un’adeguata assistenza durante il volo. Una volta arrivata nella Capitale, l’ambulanza ha quindi proseguito la sua corsa verso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dove il neonato ha potuto così ricevere l’assistenza sanitaria specifica di cui necessitava. Il volo sanitario – spiega l’Aeronautica Militare – era stato richiesto dalla Prefettura di Bari e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per poi essere tempestivamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea. (ANSA)

