Neonato morto, accertamenti sul Dna

BARI – Le indagini sul caso del neonato trovato morto il 2 gennaio nella culla termica della chiesa san Giovanni Battista di Bari procedono anche attraverso l’analisi del Dna. Durante l’autopsia, dal corpo del piccolo (chiamato Angelo dal sindaco di Bari, Vito Leccese, su proposta dell’arcivescovo Giuseppe Satriano) sono stati prelevati dei campioni per tracciarne un profilo genetico. Si tratta di accertamenti standard, nel caso di vittime non identificate, che potranno però aiutare gli inquirenti (le indagini della squadra mobile di Bari sono coordinate dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis e dalla pm Angela Morea) anche ad avere ulteriori elementi relativi alla dinamica del fatto. Le indagini procedono sul doppio filone dell’abbandono di minore a carico di ignoti e dell’omicidio colposo, ipotesi quest’ultima per la quale sono indagati il parroco Antonio Ruccia e il tecnico Vincenzo Nanocchio. Le consulenze svolte sulle apparecchiature presenti nel locale adibito a culla hanno fatto emergere come il materassino con i sensori, che avrebbe dovuto far partire la chiamata al cellulare del parroco, non funzionasse, e come il climatizzatore (forse per una perdita di gas) emettesse aria fredda e non calda. Il bambino, dai primi risultati dell’autopsia, sarebbe morto per ipotermia.

