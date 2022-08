RAPONE – Splendido borgo in provincia di Potenza, adagiato sul colle che domina l’incantata valle di Vitalba, noto per essere il Paese delle Fiabe, ha aperto ieri sera le porte all’edizione 2022 del “Rapone Fiaba Festival”. Per tre giorni, il borgo, si barderà a festa per accogliere visitatori e turisti in qualità di abitanti temporanei, mentre attori in costume daranno vita alle fiabe più belle di tutti i tempi, rappresentate nel corso delle serate da musical, spettacoli teatrali diffusi e animazione.

Nella serata di ieri anche alcuni graditi ospiti: i calciatori e lo staff del Potenza Calcio.

L’evento si concluderà domani, domenica 21 agosto, con il lancio delle lanterne volanti.