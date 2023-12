‘Nella Setta’, arriva il primo podcast sull’occulto italiano

Un viaggio, esclusivo e inedito, nel cuore dell’occulto italiano, come mai è stato fatto finora. Un podcast che, grazie a documenti finora inaccessibili e testimonianze dirette di vittime e adepti, ricostruisce e mappa l’occulto italiano degli ultimi anni.

Questo è “Nella Setta” (Fandango Podcast), da pochi giorni disponibile su tutte le piattaforme gratuitamente, firmato dalla scrittrice Flavia Piccinni e dal giornalista Carmine Gazzanni. I due autori accompagneranno ogni 15 del mese gli ascoltatori nell’occulto italiano e racconteranno le organizzazioni settarie che si muovono del nostro Paese.

Il podcast nasce sulla scia del successo del saggio “Nella Setta” (Fandango), firmato dai due autori e vincitore di numerosi premi fra cui il Premio Piersanti Mattarella e il Premio Europeo di giornalismo giudiziario e investigativo, nonché centrale per l’elaborazione di due proposte di legge sul fenomeno.

«Cinque milioni di italiani ogni mattina si alzano, e hanno un segreto: sono membri di un’organizzazione settaria o silenziosi adepti di cartomanti, invisibili guru e fantomatiche associazioni. Le organizzazioni settarie nel nostro Paese, complice un assordante vuoto normativo, prosperano. Ed è per questo che, dal Piemonte alla Sicilia, abbiamo deciso di tornare ad occuparci del fenomeno», spiegano i due autori.

La prima puntata è dedicata a Matteo Valdambrini, definito il diavolo di Montemurlo, il giovane della provincia toscana che fingendosi il diavolo soggiogò decine di giovani obbligandoli a subire atti sessuali, violenze fisiche e psicologiche.

Ma tra le altre storie che verranno narrate – sempre con il supporto della viva voce non solo di esperti, ma anche di chi ha vissuto all’interno di comunità e raggruppamenti – ci sarà Damanhur, vera e propria città-stato alle porte di Torino; quella che è passata agli onori della cronaca alcuni anni fa come la “setta dei macrobiotici”; ancora Il Forteto, comunità nel Mugello di cui tanto si è parlato ma sulla quale per la prima volta spunteranno dettagli inquietanti mai raccontati e che aiuteranno a riscrivere la storia del “Profeta” Rodolfo Fiesoli; senza dimenticare, ancora, le “Bestioline di Novara”, terribile setta che per trent’anni ha caratterizzato il Nord all’insaputa di tutti, e che solo ora sta emergendo grazie ad un processo in corso.

Il podcast è disponibile gratuitamente da venerdì 15 su tutte le principali piattaforme di ascolto. Si tratta di una produzione Fandango Podcast con Sibilla, con la cura di Vins Gallico e la redazione di Andrea Cardoni.