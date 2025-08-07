Nella notte grave incidente sulla Potenza-Melfi: due giovani feriti

Due ragazzi sono rimasti gravemente feriti in un incidente verificatosi la notte scorsa sulla strada Potenza-Melfi, nel territorio di Rapolla. Ancora non chiara la dinamica dei fatti il tratto stradale è rimasto chiuso fino alle prime ore del mattino.
Secondo quanto riportato da Rai News Basilicata i due giovani erano a bordo di uno scooter e si sarebbero scontrati con un altro veicolo rimasto illeso. I ragazzi di origini melfitane entrambi feriti, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all’ospedale San Carlo di Potenza e ricoverati nel reparto di rianimazione.
potrebbe interessarti anche
La truffa non va vacanza: occhio al finto Caf
Matera: dopo il primo contagio in regione da West Nile, intensificate le disinfestazioni
Femminicidio a Foggia, è caccia all’uomo
Ciclisti uccisi, l’autopsia: “Gravi traumi e lesioni agli organi interni”
Basilicata: Pittella nominato commissario regionale di Azione
Ferrandina: accoltella due uomini, arrestato un 40enne del posto