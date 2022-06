LECCE – Un contact center evoluto, che prevede la valorizzazione e la crescita professionale degli operatori e che permetterà l’assunzione di almeno 60 persone entro il 2024. E’ il progetto realizzato dalla società Koinè, presentato nella sede della società in viale Aldo Moro, pensato per il capoluogo salentino in collaborazione con la Regione Puglia, che prevede una specifica attività di formazione e preparazione per gli operatori.