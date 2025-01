Nel 2025 aumenteranno le bollette di luce e gas

Il 2025 porta una notizia certamente non gradita per gli italiani ovvero il rincaro delle bollette di luce e gas. Una situazione dovuta a varie dinamiche geopolitiche internazionali. Abbiamo ascoltato le reazioni di alcuni cittadini lucani in attesa che il bonus gas torni in vigore

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author